El brent sube cerca del 3 % y el barril supera los 90 dólares tras nuevos ataques en Irán

A las 08:00 horas (6.00 GMT), el precio del barril de brent registra una subida del 3,12 %; y se sitúa en 90,84 dólares, después de que a las 00.20 horas de la pasada madrugada llegara a 91,42 dólares.

El precio del petróleo, antes de la apertura de los mercados europeos, vuelve de nuevo a subir tras conocerse en un breve comunicado publicado en X, que el Ejército estadounidense informó de que los ataques empezaron a las 19:00 hora local en Washington (23:00 GMT) y se asegurara que dichos bombardeos "seguirán degradando las capacidades militares de Irán usadas para atacar barcos comerciales y marineros civiles" en el estrecho de Ormuz.

Es la novena jornada de ataques consecutiva por parte de Washington, una nueva oleada de agresiones a las que Irán ha respondido con bombardeos sobre las bases militares estadounidenses en países aliados del Golfo.

Por su parte, Teherán ha amenazado con mayores represalias ante la "barbarie" estadounidense si la Casa Blanca no cesa los ataques.

El west texas intermediate (WTI), el petróleo de referencia en Europa, registra por su parte un alza del 3,26 % y el barril supera los 84 dólares.