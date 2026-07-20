El cineasta iraní Asghar Farhadi recibirá el premio Corazón Honorífico de Sarajevo

La 32 edición del prestigioso certamen, que se celebrará del 14 al 21 de agosto en la capital bosnia, rendirá un homenaje al aclamado director y guionista, de 54 años, que incluirá una retrospectiva de su obra y contará con su presencia.

"Es difícil exagerar la importancia de Asghar Farhadi para el cine mundial. Su extraordinaria obra nos recuerda que los dramas más profundos a menudo se ocultan en la vida cotidiana", declaró el director del festival, Jovan Marjanović, en un comunicado en el que se mostró "honrado" de darle la bienvenida de nuevo.

El cineasta, que en 2018 ya presidió el jurado de la competición oficial de largometrajes de este certamen, regresará el próximo mes a Sarajevo para recoger el galardón.

Nacido en Irán en 1972, Farhadi debutó con el largometraje con 'Dancing in the Dust' (2002).

Con 'A propósito de Elly' (About Elly, 2009) se alzó con el Oso de Plata a la mejor dirección en la Berlinale, antes de lograr sendos premios de la Academia de Hollywood a la mejor película de habla no inglesa por 'Nader y Simin, una separación' (A Separation, 2011) y 'Forooshande ' (llamada 'El viajante' en España y 'El cliente' en Latinoamérica, 2016).

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Su última película, 'Parallel Tales', se proyectó en el reciente Festival de Cine de Cannes.

Emily Watson, Willem Dafoe, Wim Wenders, Meg Ryan, Isabelle Huppert, Alejandro González Iñárritu, Oliver Stone, Stephen Frears, Robert De Niro, Benicio Del Toro y Angelina Jolie son algunos de los artistas galardonados en el pasado con el Corazón Honorífico de Sarajevo.