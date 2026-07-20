El Kospi surcoreano cae casi un 4% ante escalada en guerra en Oriente Medio

Tres horas después del inicio de operaciones, el indicador perdía un 3,99 %, o 272,16 puntos, hasta los 6.548,44 enteros. El Kospi disminuyó un considerable 6,37 % en la sesión previa.

Alrededor de las 11:20 hora local (2:20 GMT) el operador de la Bolsa surcoreana, Korea Exchange (KRX) activó un 'sidecar' de venta en el Kospi, mecanismo que suspende temporalmente las ventas programadas, durante cinco minutos, después de que el índice de futuros Kospi 200 cayera más de un 5 % durante un minuto.

El índice Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, también descendía un 5,05 %, o 39,97 puntos, hasta las 751,87 unidades.

La bajada del parqué surcoreano sucede después de que el Ejército estadounidense anunciara la víspera el inicio de nuevos bombardeos aéreos contra objetivos de Irán para degradar "las capacidades militares de Irán usadas para atacar barcos comerciales y marineros civiles" en el estrecho de Ormuz.

Irán busca que los buques naveguen por el paso marítimo a través de sus rutas y con su permiso, mientras Washington reimpuso el martes pasado el bloqueo naval sobre buques y puertos iraníes en Ormuz.

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El fabricante de chips y valor de referencia local, Samsung Electronics, disminuía alrededor del 4 %, mientras su rival SK hynix hacía lo propio con un declive del mismo nivel.

En el sector del automóvil, las acciones del fabricante Hyundai Motor se hundían casi un 7 % y las de su empresa hermana Kia registraban una pérdida aproximada del 6,5 %.