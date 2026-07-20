El movimiento juvenil "Cucarachas" marcha sin permiso hacia el Parlamento de la India

La movilización coincidió con el inicio de la sesión parlamentaria y estuvo atizada por la reciente hospitalización forzosa del activista Sonam Wangchuk, trasladado el sábado por la Policía de Delhi tras 21 días de huelga de hambre en apoyo a las protestas del CJP.

"Lluvias torrenciales y un fuerte dispositivo de seguridad, ¡pero nada detendrá a las cucarachas hoy!", publicó el grupo en la red social X al iniciar la marcha, convocada para las 09.00 hora local (03.30 GMT).

La Policía de Nueva Delhi aclaró en un aviso público que "no se ha solicitado ni concedido permiso para ninguna marcha o procesión de protesta".

Las autoridades impusieron órdenes prohibitivas bajo la Sección 163, que restringe las reuniones de cinco o más personas, con el argumento de garantizar la seguridad ciudadana y de las instalaciones gubernamentales durante la sesión parlamentaria. La Policía limitó cualquier concentración al área designada de Jantar Mantar, un punto habitual de protesta en la capital india.

El CJP denunció que las fuerzas de seguridad intentaron impedir el avance golpeando a manifestantes, según vídeos difundidos en redes sociales. La Policía de Delhi negó en X que se hubieran producido incidentes de violencia o detenciones, y aseguró que la protesta estaba siendo gestionada de manera “profesional”.

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"Se ruega a todos que no sean presa de rumores o recelos, y que ayuden a la Policía de Delhi a mantener la paz y el orden público (...). Cualquier persona que viole estas órdenes prohibitivas será procesada penalmente", advirtió la autoridad en un comunicado.

La marcha había sido convocada por Wangchuk antes de ser trasladado al hospital, una decisión que avivó la movilización del CJP. Tras su hospitalización, el líder del Partido de las Cucarachas, Abhijeet Dipke, inició una huelga de hambre en Jantar Mantar, donde este lunes cumplía su tercer día de ayuno.

El domingo, el Tribunal Superior de Delhi denegó la petición de la esposa de Wangchuk para trasladarlo a un hospital de su elección.

Wangchuk, de 59 años y ganador en 2018 del premio Ramon Magsaysay, considerado a menudo el Nobel de Asia, cumplía 21 días de huelga de hambre a base de agua y sal para exigir la renuncia de Pradhan.

El activista y el CJP responsabilizan políticamente al ministro de las filtraciones e irregularidades denunciadas en varios exámenes oficiales, entre ellos la prueba nacional de acceso a medicina NEET-UG, un asunto especialmente sensible en un país donde millones de jóvenes compiten cada año por plazas educativas y empleos públicos.

El Cockroach Janta Party nació como una sátira en redes sociales, pero ha evolucionado en las últimas semanas hacia un movimiento de protesta juvenil contra lo que sus simpatizantes describen como una crisis de confianza en el sistema educativo y en las instituciones que regulan el acceso a oportunidades profesionales.

Según datos del Gobierno, la tasa de desempleo en 2025 se situó en el 3,1 % entre los mayores de 15 años, pero ascendió al 9,9 % en el grupo de entre 15 y 29 años, una brecha que alimenta el malestar de jóvenes expuestos a una fuerte competencia académica y laboral.