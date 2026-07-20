El primer tráiler de 'Avengers: Doomsday': oscuridad, acción y un nuevo y poderoso enemigo

Thor (Chris Hemsworth) trata de concentrar a la mayor cantidad de superhéroes de la historia del cine para combatir a un enemigo tan poderoso que para vencerle necesitarán "un milagro", como reconoce el dios del Trueno.

En este primer y oscurísimo tráiler se ve el regreso de Chris Evans como Captain America, algo que ya se había avanzado en uno de los vídeos cortos que han ido lanzando los estudios Marvel en los últimos meses, tan solo para presentar a personajes.

Lo hicieron para Captain America y anteriormente para Thor; el rey M'Baku (M'Baku) de Wakanda, junto a Shuri/Black Panther (Letitia Wright) y The Thing (Ebon Moss-Bachrach) o los X-Men, en concreto Charles Xavier (Patrick Stewart), Magneto (Ian Mckellen) y Scott Summers/Cyclops (James Marsdem).

Ahora, en el primer avance de la película se ve desfilar a Mister Fantastic (Pedro Pascal), Ant-Man (Paul Rudd), Yelena Belova (Florence Pugh), el Captain America de Anthony Mackie, Invisible Woman (Vanessa Kirby), Xu Shang-Chi (Simu Liu), Loki (Tom Hiddleston), o Cyclops, Charles Xavier y Magneto.

Mientras, Thor va explicando la situación: "Algo se acerca, algo que tal vez no podamos evitar. Antes de que acabe el día nos enfrentaremos a una decisión inconcebible".

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"He juntado a muchos guerreros en mi vida, guerreros más fuertes que todos nosotros juntos. Y murieron, murieron enfrentándose a amenazas y a enemigos que me infundían menos temor que este. Todos sus sacrificios habrán sido en vano si no nos mantenemos unidos", afirma Thor, que se erige así en el líder espiritual de este enorme grupo de superhéroes.

Y en este primer avance del filme, que llegará a los cines de todo el mundo el 18 de diciembre, se ve a Thor tratando de enfrentarse a un impávido Doctor Doom o Doctor Muerte, que parece inmune a los poderes del rey asgardiano.

Un personaje interpretado por Downey Jr, que regresa así a los Vengadores después de que el Iron Man al que dio vida en ocho filmes, muriera al final de 'Endgame' (2019).

El tráiler se cierra con el primer encuentro entre Thor y Steve Rogers, que colgó su traje de Capitán América después de que los Vengadores vencieran a Thanos y decidiera regresar al pasado para retomar su relación con Peggy Carter.

El Capitán America, aún sin su traje, atrae con facilidad el martillo de Thor, escena interrumpida por la cuenta atrás hasta el estreno: quedan 4 meses, 27 días, 15 horas....

La película, dirigida por Anthony y Joe Russo, se podrá ver en las salas certificadas como Infinity Vision, un sistema que "garantiza una experiencia cinematográfica excepcional gracias a pantallas de gran formato, imágenes de gran luminosidad y una calidad de sonido sobresaliente", según explicó Disney en un comunicado.

En el filme también participan Wyatt Russell, Channing Tatum, Joseph Quinn, Sebastian Stan, David Harbour, Lewis Pullman, Kelsey Grammer, Kathryn Newton, Danny Ramirez, Winston Duke, Alan Cumming, Hannah John-Kamen, Rebecca Romijn, Mabel Cadena y Tenoch Huerta Mejía.