Israel mata a una joven gazatí y a su padre en un ataque contra un hospital en Yabalia

Según detalló a EFE una fuente del Ministerio de Sanidad gazatí, en este ataque murieron una palestina de 28 años y su padre, de unos 70 años, mientras que otras seis personas resultaron heridas, incluidos varios niños.

En un vídeo difundido por un periodista gazatí, se ve en una camilla tras el ataque a dos niños de unos cinco o seis años, ensangrentados, con la ropa hecha jirones y uno de ellos con un vendaje en la cabeza.

Horas después, un tercer palestino que se desplazaba en una bicicleta eléctrica por la vía de Salah al Din fue asesinado en un ataque de un dron israelí en la zona de Al Zawaida, en el centro de la Franja de Gaza, según informaron fuentes médicas a la agencia palestina Wafa.

Sus muertes se suman a las de al menos otras tres personas asesinadas hoy en la Franja en un ataque contra un vehículo en la zona de Al Mawasi, cerca de la sureña Jan Yunis, informó a EFE una fuente del Hospital Nasser.

Israel continúa atacando a diario la devastada Franja de Gaza pese al alto el fuego que entró en vigor el pasado mes de octubre, además de expandir su ocupación militar del enclave palestino hasta casi el 70 % del territorio.

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En total, el Ejército israelí ha matado a cerca de 73.300 personas desde el inicio de su ofensiva, calificada por gran parte de la comunidad internacional de genocidio debido a la destrucción generalizada y los ataques deliberados contra niños palestinos, según las conclusiones de comisiones independientes.

Fuentes médicas estiman que unas 7.500 personas siguen desaparecidas bajo los escombros, mientras Israel no permite la entrada de maquinaria para actividades de descombro y recuperación de cuerpos.