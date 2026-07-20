La Bolsa española baja el 0,05 % afectada por Wall Street

El índice de referencia del mercado, el IBEX 35, bajó diez puntos, hasta situarse en 19.206,9. En el año todavía acumula unas ganancias del 10,97 %.
Entre las grandes empresas, destacó el descenso del 1 % de Telefónica; el gigante textil Inditex cedió el 0,56 %; y Banco Santander, el 0,52 %.
Por el contrario, la petrolera Repsol subió el 1,43 %; la entidad financiera BBVA, el 0,68 %; y la eléctrica Iberdrola, el 0,14 %.
La Bolsa española terminaba con retroceso por la caída momentánea del 0,2 % de Nueva York y la bajada de algunas empresas nacionales, mientras que el barril de petróleo brent, de referencia en Europa, descendía un 0,06 % y se negociaba a 88,05 dólares.