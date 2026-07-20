La canciller de Australia viaja a Filipinas para las reuniones de ministros de la Asean

Wong asistirá a la reunión Asean-Australia, el miércoles, la Cumbre de Asia Oriental (EAS) y el Foro Regional de la Asean (ARF), ambos el 23, donde mantendrá encuentros con homólogos de la región y de otros países, según informó este lunes su oficina.

"En un momento de creciente competencia estratégica e incertidumbre económica mundial, es más importante que nunca que Australia trabaje estrechamente con los socios de la Asean para contribuir a configurar una región pacífica, estable y próspera", señaló la ministra en un comunicado.

Según Wong, las reuniones servirán para impulsar los intereses de Australia y avanzar en desafíos compartidos como la seguridad energética, la resiliencia de las cadenas de suministro y la prosperidad económica a largo plazo.

Asimismo, subrayará el papel de la Asean y de los mecanismos liderados por el bloque para reforzar la resiliencia regional y el respeto de las normas internacionales.

Uno de los asuntos que se espera centre la agenda será la situación en Birmania, después de que los ministros de Exteriores mantuvieran el pasado domingo en Bangkok su primer encuentro presencial con un representante del régimen militar birmano desde el golpe de Estado de 2021.

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En esa reunión, el bloque insistió en la necesidad de avanzar hacia el cese de la violencia, promover un diálogo entre las partes y facilitar la asistencia humanitaria, en línea con el consenso de cinco puntos adoptado tras la asonada.

Australia y Filipinas conmemoran además este año el 80 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas.

Wong tiene previsto reunirse con la ministra de Exteriores de Filipinas, Theresa Lazaro, y expresó el respaldo de Camberra a la presidencia de Manila de la Asean en 2026.

Entre los asistentes a la cumbre también figura el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien participará en las reuniones ministeriales de la Asean, la Cumbre de Asia Oriental y el Foro Regional de la Asean, en un viaje que, según Washignton, busca reforzar la asociación de Estados Unidos con el Sudeste Asiático y con Filipinas.