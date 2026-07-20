La India condena la muerte de 4 de sus marineros en ataque ruso contra un buque en Odesa

"Cuatro ciudadanos indios han perdido trágicamente la vida, mientras que uno se encuentra hospitalizado en estado crítico. Nuestra misión en Ucrania sigue de cerca la situación y está haciendo todo lo posible por brindar toda la asistencia necesaria a los afectados", declaró el Ministerio de Exteriores indio en un comunicado.

"Atacar el transporte marítimo comercial y poner en peligro a tripulantes civiles inocentes, o bien obstaculizar de otro modo la libertad de navegación y el comercio, es deplorable y debe evitarse", añadió el Gobierno.

Según la Armada ucraniana, Rusia habría empleado tres misiles de crucero Kh-59 y Kh-69 en el ataque contra el barco, que levaba un cargamento de grano.

Rusia y Ucrania llevan a cabo en esta fase de la guerra ataques diarios contra petroleros y cargueros de bandera extranjera que cargan en sus respectivos puertos o en los de la Ucrania ocupada por Rusia.

Este ataque llega días después de que la India, uno de los principales proveedores de tripulantes de la marina mercante mundial, lanzara un sistema de vigilancia para intentar prevenir la muerte de sus marineros en la guerra entre EE. UU. e Irán.

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Al menos trece ciudadanos indios han muerto y otros tres permanecen desaparecidos en ataques contra buques comerciales en la región del Golfo desde el inicio de la guerra en febrero, una cifra que sitúa a la India como la nacionalidad que más marineros civiles ha perdido durante el conflicto.