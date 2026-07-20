Las bolsas europeas abren la semana en rojo con el barril de brent en 90 dólares

En la apertura de sesión, con el euro prácticamente plano frente al dólar y cambiándose a 1,144 unidades, la bolsa que más cede es la de Londres, el 0,56 %; seguida de Madrid, con el 0,40 % y situada por debajo de los 19.200 puntos; Milán, con el 0,30 %; y París y Fráncfort, ambas con una bajada del 0,21 %.

Por su parte, el Euro Stoxx50, índice en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización, también se deja el 0,19 %.

Tras la novena noche de ataques de EE. UU. a Irán, con objetivos más allá de los estrictamente militares - puentes, infraestructuras y puertos - y ante la perspectiva de que el retorno al alto el fuego es mínima, el precio del brent despunta un 2,61 %; y el barril se encuentra en 90,73 dólares, aunque ha llegado a superar los 91 dólares la pasada madrugada.

Por su parte, la Guardia Revolucionaria iraní aseguró este lunes que dos petroleros que intentaban transitar por una ruta "insegura" al sur del estrecho de Ormuz explotaron el domingo por la noche y "quedaron inmovilizados", mientras se mantiene la escalada militar y el pulso con Estados Unidos por el control de este paso marítimo.

El west texas intermediate (WTI), de referencia en EE.UU., también registra antes de la apertura del mercado, una subida del 2,76 %, con el barril en 84,04 dólares; mientras que el gas natural TTF también registra un aumento del 4,28 %, hasta los 59,85 euros el megavatio/hora.

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En una sesión, en la que el mercado no ha contado con la referencia de la Bolsa de Tokio, que ha permanecido cerrada por festivo, el índice de referencia de la Bolsa de Shanghái ganó un 0,85 %; el parqué de Shenzhen perdió el 0,71 %; y el Hang Seng de Hong Kong, sube más del 2 %.

En Asia se ha conocido que el banco central de China ha decidido mantener su tipo de interés de referencia en el 3 % por decimoquinto mes consecutivo, cumpliendo así con los pronósticos más extendidos entre los analistas, que no anticipaban cambio alguno.

Los futuros de Wall Street avanzan leves alzas que son del 0,41 % para el Nasdaq; del 0,21 % para el S&p 500, y del 0,08 % para el Dow Jones de Industriales tras cerrar el pasado viernes con caídas del 1,40 %, del 1,01 %, y del 0,77 %; respectivamente.

En el mercado de metales preciosos el oro sube un leve 0,06 %; con la onza en 4.013 dólares, mientras la plata sube un 1,54 %, hasta los 56,87 dólares.