Lila Downs recibe el premio La Mar de Músicas por toda una vida de mestizaje

La artista ha protagonizado uno de los momentos más especiales de esta 31 edición del festival de músicas del mundo, al recibir este galardón, obra del escultor cartagenero Fernando Sáenz de Elorrieta, de manos de la alcaldesa de la ciudad, Noelia Arroyo.

"La Mar de Músicas, un gran concepto, porque venimos de la mar y a la mar volveremos siempre", ha dicho la mexicana, ganadora de un premio Grammy y de seis premios Grammy Latinos, al recibir este reconocimiento.

Tras recibir el premio, sobre el espectacular escenario del auditorio Parque Torres, que se eleva sobre la bahía de Cartagena y su teatro romano, Lila Downs ha desplegado toda su potencia vocal, su mensaje de reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas y su calidad artística.

La intérprete ha arrancado el concierto con la cumbia colombiana "La campanera" y, como es habitual, ha combinado en su repertorio canciones tradicionales de Latinoamérica con temas originales propios.

Así, ha interpretado temas tan populares como "La tortolita", "Urge", o "El último trago", con temas propios como "Conjuro", "Dos corazones", "Cambias mi mundo", o "Tumba 7", entre otras.

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Uno de los momentos más vibrantes de la actuación ha tenido lugar hacia la mitad del concierto, cuando la artista ha interpretado la icónica “Llorona” acompañada sobre el escenario por la cantante portuguesa Carminho, que también actuará en La Mar de Músicas mañana martes, y por el andaluz El Nieto Manuel.

No ha sido la única colaboración del concierto: hacia el final de la noche, su compatriota Silvana Estrada, que ayer actuó también en este festival de músicas del mundo, la ha acompañado para cantar uno de sus temas más populares, “Zapata se queda”.

La artista, que actuó por primera vez en España en el año 2002 precisamente en La Mar de Músicas, ha tenido palabras de recuerdo para su fundador, Paco Martín, fallecido en 2018.

"Tuve el placer de conocerlo, fue una persona muy valiente, amante de la música, y seguiremos cantando, defendiendo su legado, con todo el orgullo y respeto que llevamos dentro", ha dicho.

La intérprete, que el próximo mes de noviembre recibirá el Premio a la Excelencia Musical 2026 otorgado por la Academia Latina de la Grabación, ha desplegado toda su energía sobre el escenario, en el que la acompañaban siete músicos.

Interactuando en todo momento con el público, no ha dudado en reivindicar la grandeza del continente americano, "aunque algunos se atrevan a llamar América solo a su país", ha criticado.

Sin embargo, la celebración ha sido la nota que ha marcado todo el concierto, que ha cerrado con las aclamadas "La cumbia del mole", "Cariñito", "El beso" y "Mezcalito".

En esta cuarta jornada del festival, en el marco del especial que el festival dedica este año a Ecuador, la plaza del Ayuntamiento ha acogido un concierto gratuito de la cantautora Paola Navarrete, una de las figuras clave de la renovación del pop independiente ecuatoriano en la última década, con un proyecto que va del indie pop a la electrónica y la canción de autor.

Esta 31 edición de La Mar de Músicas, que arrancó el pasado 17 de julio, pondrá en escena, hasta el próximo día 25, un total de 45 conciertos, 21 de ellos, gratuitos, y una decena protagonizados por artistas de Ecuador.