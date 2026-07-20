Lula saluda a Burnham y le propone fortalecer la alianza entre Brasil y el Reino Unido

"Felicito a Andy Burnham, líder del Partido Laborista y nuevo primer ministro del Reino Unido. Le deseo pleno éxito al frente del Gobierno británico", escribió el mandatario brasileño en sus redes sociales.

En su mensaje, Lula hizo hincapié en la trayectoria diplomática entre ambas naciones y le trasladó su interés por profundizar la cooperación bilateral durante el nuevo mandato en Downing Street.

"Brasil y el Reino Unido mantienen relaciones desde hace más de 200 años y han construido una asociación moderna y dinámica. Cuente con mi empeño para reforzar nuestras relaciones y ampliar el comercio y las inversiones bilaterales", afirmó el líder progresista.

Asimismo, el jefe de Estado sudamericano subrayó su intención de trabajar de manera coordinada con la nueva administración británica en temas vinculados al "fortalecimiento de la democracia, el multilateralismo y el desarrollo sostenible".

"Estoy seguro de que podremos dar un nuevo impulso a la amistad entre nuestros países y contribuir a un mundo más próspero, justo y pacífico", concluyó Lula en su publicación.

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El que fuera alcalde de Mánchester se convirtió esta mañana en el séptimo jefe de Ejecutivo del Reino Unido en la última década, tras ser proclamado el pasado viernes como líder del Partido Laborista y recibir formalmente de manos del rey británico, Carlos III, el encargo de formar gobierno.

Burnham, que accedió este lunes al cargo de primer ministro del Reino Unido tras la dimisión de Keir Starmer, prometió un nuevo modelo político y económico para el país e inició la construcción de su equipo de Gobierno con un tono continuista en consonancia con su predecesor.