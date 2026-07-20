México busca cerrar acuerdos en revisión del T-MEC para evitar negociaciones anuales

“Nuestro objetivo es que esta fase de revisión, que es el primer año, podamos llegar a acuerdos de tal manera que los siguientes años ya solo sea una revisión de que se cumple con lo que este año acordamos”, declaró la mandataria en su conferencia matutina.

"Una revisión cada año que no ayuda ni a Estados Unidos ni a Canadá ni a México", agregó.

Las declaraciones de Sheinbaum ocurren previo a las reuniones de funcionarios mexicanos y estadounidenses que el martes celebrarán en Ciudad de México una nueva ronda de conversaciones sobre el tratado comercial.

Sheinbaum señaló que el Gobierno mexicano espera avanzar en entendimientos que otorguen certidumbre a las inversiones y al comercio regional.

“Esperemos poder llegar a una serie de acuerdos”, sostuvo.

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La presidenta explicó que uno de los principales planteamientos de Washington es endurecer las reglas de origen, es decir, aumentar el porcentaje de componentes fabricados dentro de Norteamérica para que los productos puedan beneficiarse de las preferencias arancelarias del tratado.

No obstante, precisó que la propuesta estadounidense también busca privilegiar la producción dentro de su territorio, un aspecto que México analiza con cautela.

“Ellos también quieren que esas reglas de origen digan que una parte muy importante se produce en Estados Unidos. Ahora hay unos esquemas que lo dicen en el tratado actual, pero también nosotros tenemos que cuidar la economía mexicana. No es nada más lo que ellos nos digan que debemos hacer”, afirmó.

Sheinbaum insistió que uno de los objetivos centrales de México en la negociación es lograr una reducción de los aranceles estadounidenses impuestos al acero, el aluminio y los automóviles al amparo de la Sección 232 de la legislación comercial de ese país.

“Obviamente nosotros queremos una disminución de las tarifas o de los aranceles de lo que le llaman 232, que es el acero y los automóviles. Y en ese diálogo estamos viendo de qué manera podemos llegar a acuerdos”, indicó.

El proceso de revisión del T-MEC comenzó este año como parte del mecanismo pactado por los tres países para evaluar periódicamente el funcionamiento del acuerdo, vigente desde julio de 2020 en sustitución del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

La revisión ocurre en un contexto marcado por tensiones comerciales entre los socios norteamericanos, derivadas de las políticas arancelarias impulsadas por Estados Unidos y de las discusiones sobre contenido regional, industria automotriz, energía y cadenas de suministro, temas considerados clave para el futuro de la integración económica de Norteamérica.