México detiene a un ciudadano estadounidense vinculado a una facción del Cartel de Sinaloa

Así lo informó el secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, en una publicación en su cuenta de X en la que destacó que este arresto fue conducido por efectivos de la Secretaría de Marina, de la Fiscalía General de la República (FGR) y del Instituto Nacional de Migración.

"El individuo es requerido por autoridades de Estados Unidos por tráfico de estupefacientes en Michigan y está vinculado al Cartel de Sinaloa, facción Chapitos", agregó el funcionario.

En el operativo también colaboró la Administración de Control de Drogas estadounidense (DEA en inglés) a través de "los mecanismos de cooperación internacional y al intercambio de información".

Los Chapitos, el grupo criminal vinculado con el detenido, es una de las facciones más grandes del Cartel de Sinaloa (designado por Washington como organización terrorista) que está liderada por los hijos del histórico capo del narcotráfico Joaquín 'El Chapo' Guzmán, quien actualmente está preso en una prisión de máxima seguridad en EE.UU.

Esta facción protagoniza una guerra interna con la de Los Mayos -vinculada a los hijos del narcotraficante Ismael 'El Mayo' Zambada, también preso en el país vecino- desde 2024 que ha provocado un aumento de la violencia en Sinaloa con más de 3.000 asesinatos, lo que ha llevado al Gobierno federal a incrementar su despliegue militar.

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La detención del ciudadano estadounidense se produce, además, en un contexto marcado por el aumento de la presión y las tensiones entre México y EE.UU en materia de seguridad y en la lucha contra el narcotráfico.

Recientemente, el director de la DEA, Terry Cole, afirmó que existe una "conexión mortal" entre los carteles de la droga y las autoridades mexicanas, una declaración que fue respondida por la presidenta del país norteamericano, Claudia Sheinbaum, quien pidió al funcionario que se centre en el "mucho trabajo" que tiene que hacer la agencia antidrogas en Estados Unidos.