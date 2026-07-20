Milán cede un leve 0,04 % atenta a la tensión en Oriente Medio

Por otro lado, el índice general FTSE Italia All-Share disminuyó un 0,10 % hasta los 54.493,45 enteros.

Durante la jornada cambiaron de manos 274 millones de acciones por un valor de unos 2.952 millones de euros (unos 3.369 millones de dólares al cambio actual).

El parqué milanés inauguró la semana con dudas en sintonía con el resto de plazas europeas, pendientes de las tensiones en el Estrecho de Ormuz tras la propuesta de tregua de Teherán a EE. UU., contrarrestada por el bloqueo naval de los hutíes a Arabia Saudí.

Las pérdidas estuvieron lideradas por la aeroespacial Avio, que cayó un 2,81 %, seguida de Telecom Italia (Tim) (-2,36 %) coincidiendo con el inicio de la opa lanzada por Poste Italiane; la firma de torres de telecomunicaciones Inwit (-1,74 %); el grupo de gestión de activos financieros Azimut (-1,73 %); y la compañía defensa Leonardo (-1,66 %).

Por el contrario, en las ganancias destacaron la firma de moda de lujo Moncler, que subió un 3,24 %, seguida de la fabricante de audífonos Amplifon (+2,61 %), la petrolera Saipem (+2,59 %), la plataforma de servicios de pago digitales Nexi (+2,05 %) y la multinacional tecnológica de semiconductores STMicroelectronics (+2,05 %).