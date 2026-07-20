Mueren 18 personas en dos bombardeos con drones de los paramilitares en el sur de Sudán

El departamento de Información de Kordofán del Norte dijo en un comunicado que seis civiles murieron y otros 27 resultaron heridos en un ataque con dron "presuntamente perteneciente a las FAR" contra el mercado principal y un distrito de la localidad de Al Rahad, a unos 40 kilómetros al sureste de la capital del estado, Al Obeid.

Testigos consultados por EFE indicaron que un dron lanzó tres misiles contra el mercado principal y también golpeó un barrio adyacente, mientras que apuntaron que el artefacto también bombardeó un camión comercial en una zona residencial, en medio de la oleada de pánico entre los residentes.

Al Rahad se encuentra cerca de Al Obeid, donde las FAR intentan imponer un cerco y golpean con dureza a diario esta ciudad que se ha convertido en el principal centro de acogida de cientos de miles de desplazados que han huido de la violencia de los paramilitares en otros estados de Kordofán y en la vecina región de Darfur.

Por otra parte, las autoridades locales también indicaron que otras 12 personas murieron y un número indeterminado de civiles resultaron heridos en otro ataque con dron de las FAR lanzado el domingo contra la aldea de Al Musalamiya, también en Kordofán del Norte, sin aportar más detalles.

Según el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, "los drones armados se han convertido, con mucha diferencia, en la principal causa de muertes de civiles", ya que causaron más del 80 % de los fallecimientos en la guerra de Sudán durante los primeros cuatro meses de 2026.

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La guerra en Sudán estalló el 15 de abril de 2023 y, desde entonces, decenas de miles de personas han muerto -hasta 400.000, según estimaciones de Estados Unidos y alrededor de 14 millones se han visto obligadas a huir de sus hogares, lo que ha convertido al país africano en el escenario de la peor crisis de desplazamiento del mundo, según la ONU.