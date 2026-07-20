Nubank compra un banco de inversión para obtener una licencia bancaria en Brasil

En un comunicado, la compañía afirmó que la compra de Porto Real de Investimentos le permite cumplir con una nueva norma dictada por el Banco Central de Brasil, que prohíbe a las nuevas instituciones financieras llamarse 'banco' si no tienen licencia para operar como tal.

El banco Porto Real de Investimentos, fundado en 1992 en el municipio de Porto Real, estado de Río de Janeiro, es una entidad que actúa tradicionalmente en la concesión de crédito orientada a clientes mayoristas.

La institución digital precisó que la conclusión y el cierre definitivo de la transacción están sujetos a la evaluación y aprobación formal por parte del Banco Central de Brasil.

El neobanco, fundado en 2013, tiene actualmente licencias para operar como institución de pagos; como sociedad de crédito, financiación e inversión, y como corredora de bolsa.

La empresa fundada por el colombiano David Vélez mantiene sus operaciones en México y Colombia, y recientemente recibió una aprobación condicional para operar como banco en Estados Unidos.