Opositora venezolana dice que se convocará a todos los sectores al diálogo con el chavismo

En su cuenta de X, Figuera afirmó que la convocatoria es para "enriquecer esta hoja de ruta orientada a la reinstitucionalización" y a "una transición electoral pacífica y democrática" en este diálogo acordado con el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, y añadió que "la participación activa de Estados Unidos será fundamental para impulsar este proceso y generar avances concretos".

Según anunciaron las partes la semana pasada, el plan es para fortalecer la democracia y enfrentar las consecuencias del doble terremoto del pasado 24 de junio, que ha dejado al menos 5.208 muertos, más de 16.700 heridos y cuantiosos daños materiales.

Las conversaciones entre Figuera y Jorge Rodríguez comenzaron el pasado 18 de junio, poco antes de los terremotos. La opositora, quien defiende que es la "presidenta" de la Asamblea Nacional elegida en 2015, regresó ese mes a Venezuela para desarrollar un "plan estratégico para la democracia" junto al presidente del Parlamento y el "acompañamiento", según dijo, de Estados Unidos.

El miércoles pasado, los líderes María Corina Machado y Edmundo González Urrutia se reunieron con la mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática, para evaluar la vía de diálogo que acordaron el Parlamento y el grupo liderado por Figuera, aunque todavía no han comunicado las conclusiones de este encuentro.

Machado, también premio nobel de la paz, ha insistido en que ella tiene "la responsabilidad de dirigir" una negociación con el Gobierno de Delcy Rodríguez.