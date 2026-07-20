Países de OMS están en desacuerdo sobre última pieza para activar Tratado sobre Pandemias

"Aún son necesarios más debates para cerrar un marco que permita responder con mayor rapidez y equidad a futuras pandemias", señaló la organización mediante un comunicado.

Representantes de una mayoría de los 192 países que forman parte de la OMS acudieron en Ginebra a la nueva ronda de negociaciones en torno al anexo sobre Acceso a Patógenos y Reparto de Beneficios (PABS, por sus siglas en inglés) del Acuerdo sobre Pandemias de la organización, adoptado en mayo de 2025.

El objetivo del sistema PABS es resolver una de las principales lecciones de la crisis de la covid-19: garantizar que los países compartan rápidamente muestras de virus u otros patógenos que puedan causar una nueva pandemia, así como su información genética.

En contrapartida se busca que los beneficios que se saquen de ello —como vacunas, diagnósticos y tratamientos— se distribuyan de manera justa, especialmente entre los países que proporcionan las muestras.

La OMS señaló que durante la reunión de dos semanas los negociadores consiguieron simplificar el borrador del texto, aunque se mantuvieron abiertas cuestiones políticamente sensibles y complejas desde el punto de vista técnico.

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Entre ellas figuran los acuerdos contractuales que regirán el sistema, la estructura de las redes de laboratorios encargadas de compartir y gestionar patógenos y sus secuencias genéticas, y la definición de los beneficios que deberán derivarse de ese intercambio.

"Las diferencias pueden superarse si mantenemos nuestro objetivo común: un mundo en el que los patógenos y la información científica se compartan rápidamente y los beneficios que generan se compartan también de forma justa y equitativa", dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, citado en el comunicado.

La negociación del PABS es considerada una pieza decisiva para que los países puedan avanzar hacia la firma y ratificación del Acuerdo sobre Pandemias de la OMS, cuyo objetivo central es reforzar la cooperación internacional en prevención, preparación y respuesta ante futuras crisis sanitarias.

La necesidad de resolver esta cuestión nació tras las dificultades que se vivieron durante la pandemia por el acceso desigual a vacunas, tratamientos y tecnologías médicas, una situación que perjudicó en particular a los países de ingresos medios y bajos.

Los países celebrarán una octava ronda de negociaciones del 14 al 18 de septiembre de 2026, indicó la OMS.