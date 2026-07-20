Parlamento del Yemen dice que hutíes "han elegido la guerra" con el bloqueo a Arabia Saudí

El político acusó en un comunicado a los hutíes de actuar en nombre de Irán y afirmó que la medida anunciada por el grupo "es prueba fehaciente de que atraviesa su momento más difícil", al tiempo que calificó el bloqueo contra Riad de "un paso suicida" que pondrá a los rebeldes "en confrontación con el mundo entero".

Esta es la primera reacción de las instituciones del Gobierno internacionalmente reconocido del Yemen, cuyo principal garante es Arabia Saudí y que tiene su sede en la ciudad portuaria sureña de Aden tras ser expulsado de la capital, Saná, cuando los hutíes la tomaron al inicio del conflicto en 2014.

Los hutíes declararon hoy un bloqueo marítimo contra Arabia Saudí, en un momento de máxima tensión en el Yemen tras el bombardeo del Ejército yemení de la semana pasada contra el aeropuerto internacional de Saná, una acción que tuvo como objetivo impedir el aterrizaje de un avión iraní que transportaba una delegación de los rebeldes desde Teherán.

Los insurgentes acusaron a Arabia Saudí de la acción, aunque Riad no se pronunció al respecto, y respondieron con ataques contra su territorio.

Además, los hutíes acusan a Riad de endurecer el bloqueo aéreo y limitar las importaciones marítimas a través del puerto de Al Hudeida, en el mar Rojo y un punto de entrada muy importante para la ayuda humanitaria que ingresa a las áreas controladas por los rebeldes en el Yemen.

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Sin embargo, el Gobierno yemení denuncia que los hutíes utilizan el puerto y el aeropuerto para obtener suministros de armas, mayoritariamente de Irán.

Esta es la escalada de tensión más aguda entre los hutíes y Arabia Saudí desde la tregua mediada por la ONU en 2022, que detuvo en gran medida las hostilidades hasta ahora pese a la expiración del pacto en el mismo año.