Partido de Orbán critica posible elección de ajedrecista Polgár como presidenta de Hungría

En un comunicado, el partido del ex primer ministro ultranacionalista Viktor Orbán calificó como "irrelevante" si Polgár, considerada una de las mejores jugadoras de ajedrez del mundo, es apta para presidir el país o no, informó el portal de noticias 24.hu.

En opinión del Fidesz, desde las elecciones de abril segunda fuerza en el Parlamento, el Estado de derecho y la democracia constitucional no están funcionando actualmente en Hungría.

En ese sentido, el partido opositor destacó que Hungría hoy es una "dictadura autoritaria" después de que el hasta ahora presidente, Tamás Sulyok, fuera apartado del poder.

El presidente, elegido en su momento por el Fidesz, informó el sábado de que había refrendado una reforma constitucional que incluye su propia destitución este mismo lunes, pese a considerar esa enmienda "un grave y vergonzoso ejemplo histórico de abuso del poder político".

Magyar anunció este domingo en Facebook que hoy, lunes, propondrá a Judit Polgár como la próxima presidenta del país en sustitución Sulyok.

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El Parlamento húngaro dispone de un plazo máximo de 30 días para elegir al sucesor de Sulyok, considerado por el primer ministro un "títere" del sistema iliberal construido por Orbán durante sus 16 años en el poder (2010-2026).

Durante este periodo de transición, y hasta que se nombre a un nuevo titular, las funciones presidenciales se transferirán de forma interina a la presidenta del hemiciclo, Ágnes Forsthoffer, del gobernante partido Tisza.

El domingo, dieciséis personalidades de la ciencia, la cultura y el deporte enviaron una carta a Forsthoffer, en la que proponen que el Parlamento elija a Polgár, que esta semana cumple 50 años de edad, como nueva presidenta del país.

El cargo presidencial en Hungría se elige en el Parlamento, donde el partido de Magyar tiene una abrumadora mayoría superior a los dos tercios entre los 199 diputados.

Magyar ganó en abril las elecciones legislativas con amplia mayoría y puso así fin a cuatro mandatos consecutivos de Orbán, quien había mantenido una tensa relación con la Unión Europea (UE) por su deriva autoritaria.