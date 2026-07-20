Pekín interviene para estabilizar las bolsas chinas tras bajadas de hasta un 25 % en julio

Este domingo, las compañías estatales China Reform (CRHC) y China Chengtong anunciaron compras de acciones en los mercados locales por un total de 60.000 millones de yuanes (8.858 millones de dólares).

Ambos comunicados coinciden en dibujar una imagen de "firme optimismo" por las perspectivas de las bolsas chinas y en avanzar que seguirán sacando músculo financiero vía fondos propios, recompras o mecanismos especiales de représtamo para "mantener la operativa estable" de los mercados.

Si esto supone de por sí, según el diario hongkonés South China Morning Post, una clara señal de que Pekín se ha puesto manos a la obra para frenar la sangría bursátil, la confirmación definitiva llegaba este mismo lunes, cuando el diario financiero oficial Securities Times indicaba que el regulador nacional del mercado de valores ha convocado a "numerosas instituciones del mercado" a una reunión que tendrá lugar hoy.

La información indica que la Comisión Reguladora de Valores de China (CSRC, por sus siglas en inglés) celebrará hoy un encuentro con representantes de empresas cotizadas para debatir sobre las vías para estabilizar los mercados.

Esta iniciativa responde a la mala racha que atraviesan los parqués de la China continental: el referencial de la Bolsa de Shanghái bajó un 8,47 % desde el inicio de julio hasta el pasado viernes, mientras que el de Shenzhen, centrado en valores tecnológicos, sufría todavía más con un desplome cercano al 15 %.

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El protagonismo especial de ese mencionado sector en las bajadas se ejemplifica también con el citado derrumbe del Star Market, que marcó un récord el 1 de julio y que desde entonces se embarcó en un descenso que lo llegó a situar un 24,69 % por debajo el pasado viernes.

Por su parte, el índice CSI 300, que mide la evolución de los trescientos principales valores de esos dos mercados y suele emplearse como referencia del estado de las bolsas chinas, acumulaba una bajada cercana al 8,7 %.

La bajada de los mercados chinos no es un fenómeno aislado, ya que sigue la tendencia de otros parqués internacionales ante la venta de valores relacionados con los chips en un momento de temor a una posible burbuja de la inteligencia artificial (IA) y al repunte del conflicto en Oriente Medio.

Habrá que prestar atención a la evolución en los próximos días del proceso que precede a la inminente salida a bolsa del fabricante de chips CXMT, valorada en el equivalente a hasta 9.800 millones de dólares, la segunda mayor en la historia de los parqués chinos, lo cual ha reavivado los temores a una crisis de liquidez en los mercados y a una "superpoblación" del sector de la IA.

Por lo pronto, si bien la operación, que también será la mayor de este tipo en Asia en lo que va de año, ha atraído una demanda muy superior a las acciones ofertadas -más de 200 veces por la parte minorista y cerca de 600 por la institucional-, también se trata de tasas inferiores en comparación con el frenesí inversor de los últimos meses.