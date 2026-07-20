Perú será sede de foro internacional sobre riesgo de desastres y crisis climática

El Foro Internacional 2026 de la Red de Instituciones de Educación Superior Universitaria Comprometidas con la Gestión Integral del Riesgo de Desastres y la Adaptación al Cambio Climático (GIRD-ACC) de Latinoamérica y el Caribe se realizará el 2 y 3 de septiembre en el campus de la Universidad ESAN, en Lima.

La cita busca promover estrategias para fortalecer la resiliencia territorial y el desarrollo sostenible, remarcaron sus organizadores, entre los que figuran las universidades estatales de Ingeniería, San Marcos y Agraria La Molina, además de ESAN.

"El reto de Latinoamérica y el Caribe consiste en desarrollar estrategias para proteger a la población, fortalecer la gobernanza territorial y promover un desarrollo sostenible", remarcaron.

En ese sentido, el foro plantea promover el intercambio de conocimientos, experiencias y propuestas "orientadas a colocar la evidencia científica y la gestión del riesgo en el centro de la toma de decisiones públicas y privadas".

También se impulsará el diálogo entre la academia, el Estado, el sector privado y la cooperación internacional para identificar mecanismos de colaboración "que permitan generar impactos concretos y sostenibles en la región".

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El foro ha abierto una convocatoria de contribuciones académicas sobre los ejes temáticos de gobernanza del agua y seguridad hídrica, gestión del riesgo de desastres y resiliencia territorial, adaptación a la crisis climática, ciudades sostenibles y territorios resilientes, y gestión de emergencias, preparación, respuesta y rehabilitación.