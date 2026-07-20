Petro: A Colombia le falta mucho para la igualdad aunque el Gobierno redujo la pobreza

El mandatario explicó que la pobreza monetaria bajó del 39,7 % en 2021, un año antes de que él asumiera la Presidencia, al 28 % en 2025, último año con datos consolidados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

"Bajamos 11, 12 puntos en cuatro años la pobreza monetaria en Colombia, y esto significa aproximadamente cuatro millones y medio de personas", manifestó el presidente en su discurso, en el que hizo un último balance de su gestión.

Según Petro, la pobreza extrema y la pobreza monetaria extrema también bajaron, pero aún están en "un nivel muy alto comparado con el mundo y con América Latina".

Por todo eso, indicó el mandatario, la pobreza de hoy en el país "es la menor del siglo" y añadió que "como nunca antes se ha bajado radicalmente la pobreza en Colombia".

El presidente reconoció que todavía falta mejorar esos indicadores y que "ojalá el próximo Gobierno pueda seguir bajando la pobreza en Colombia, veremos", dijo en referencia a su sucesor, el utraderechista Abelardo de la Espriella, cuyo triunfo no reconoce y alega que hubo fraude.

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"La pobreza no es un efecto natural del covid, la pobreza es un efecto de la política humana", expresó al recordar que en 2020, supuestamente por efectos de la pandemia, la pobreza monetaria llegó a estar cerca del 45 % en el país.

Petro afirmó que la última medición preliminar hecha en abril pasado mostró que la pobreza monetaria está en el 25 %, pero ese dato solo se confirmará el año próximo cuando se publiquen las cifras de 2026.

"Ese es el resultado complejo de una política compleja, de múltiples acciones que se realizaron en mi gobierno", indicó el presidente en su discurso, el segundo que pronuncia hoy con motivo del Día de la Independencia, tras el que dio esta mañana ante una multitud en Ciudad Bolívar, un barrio popular del sur de Bogotá.