Petro advierte que Colombia afrontará un "meganiño" en diciembre y pide preparar al país

Durante el discurso con el que instaló las sesiones ordinarias del Congreso, el mandatario aseguró que existe una probabilidad "casi del 100 %" de que ese fenómeno climático ocurra cuando ya no esté en el poder, pues dejará el cargo el próximo 7 de agosto cuando asuma el presidente electo, Abelardo de la Espriella.

"Lo que sabemos es que va a haber un meganiño, 100 % casi de probabilidad, y es en el mes de diciembre. No seré yo el presidente", afirmó Petro, quien añadió que la magnitud del fenómeno es incierta porque, según dijo, "la crisis climática es imprevisible".

Petro sostuvo que ese fenómeno climático podría reducir la disponibilidad de agua para la agricultura, el consumo humano y la producción de alimentos, y advirtió que, si el país no se prepara, las primeras consecuencias serían una crisis alimentaria.

"El meganiño obviamente va a acabarnos el agua para la agricultura, para el consumo humano y para la alimentación. Es decir, si no nos preparamos lo que hay es hambre en primer lugar", dijo al tiempo que señaló que si no se toman las medidas habrá también una disminución de la energía eléctrica.

En ese sentido, insistió en que la respuesta no pasa por ampliar el uso del gas, aunque reconoció que será necesario importar parte del combustible, sino por acelerar la transición hacia las energías renovables, especialmente la solar.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Petro defendió además la gestión energética de su Gobierno y aseguró que durante su mandato no hubo apagones porque la matriz de generación eléctrica alcanzó un 74,1 % de participación de energías limpias, impulsada, según dijo, por un incremento de 4,6 gigavatios de capacidad instalada, principalmente en proyectos solares.

El mandatario también anunció que en los últimos días de su mandato impulsará acciones para preparar al país, entre ellas duplicar la capacidad de generación solar, proteger las fuentes de agua potable, instalar más plantas desalinizadoras en la región Caribe, ampliar los distritos de riego, subsidiar fertilizantes, fortalecer la reforma agraria y brindar mayores apoyos a los productores de alimentos.