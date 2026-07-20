Petro denuncia que en Colombia opera una "multinacional del crimen" que él ha combatido

"Hoy hay una multinacional del crimen (...) 38 nacionalidades diferentes hemos capturado en Medellín y Bogotá", dijo Petro durante su discurso en el Congreso de instalación del nuevo periodo de sesiones ordinarias donde hizo un balance de su mandato.

El presidente colombiano añadió que durante su Gobierno han sido extraditados delincuentes de al menos esas 38 nacionalidades que no precisó y cuestionó que la mayoría de estos hacen parte de lo que él ha denominado como la "junta del narcotráfico", que según indica, opera desde Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos.

"¿Cómo se enfrenta una multinacional que vive en Dubái o vivía? Porque los misiles lo sacaron corriendo a París o Miami, etcétera", dijo Petro en referencia a la guerra en Irán que se ha extendido a otros países del golfo Pérsico.

Durante su balance en materia de seguridad el mandatario, que dejará el poder el próximo 7 de agosto cuando asuma el presidente electo, Abelardo de la Espriella, también destacó el aumento del salario que reciben soldados regulares y auxiliares de la Policía que pasó de 300.000 pesos (unos 93 dólares) en 2022 a 1.750.905 (542 dólares) en 2026.

"Que un soldado, un patrullero tenga dignidad salarial es fundamental. Y a esto no se le puede decir derroche. Claro que es gasto, pero es inversión", aseguró.

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Durante su discurso, Petro no hizo mención directa a la política de "paz total" implementada por su gobierno, que consistía en negociar con los diferentes grupos armados que operan en Colombia, entre esos el Clan del Golfo, la banda criminal más grande del país, y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).