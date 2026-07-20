Petro dice que le "avergüenza" que Colombia retome las relaciones diplomáticas con Israel

"Me avergüenza un Gobierno y un Congreso que acepte una relación diplomática con el que ha asesinado con misiles a 22.000 bebés de la humanidad", afirmó Petro durante su intervención en la instalación del nuevo periodo legislativo del Congreso, en la que hizo un balance de su Administración.

El mandatario añadió en el discurso, segundo que pronuncia en el Día de la Independencia, que "el que se ría de un genocidio es un fascista" y reiteró su rechazo a la ofensiva militar israelí en Gaza, que calificó como "crimen contra la humanidad".

Las declaraciones se producen días después de que De la Espriella confirmara que, una vez asuma la Presidencia el próximo 7 de agosto, restablecerá la "alianza histórica" con Israel, reanudará el intercambio de embajadores y trasladará la embajada colombiana de Tel Aviv a Jerusalén, revirtiendo la política exterior de Petro.

El Gobierno de Petro rompió relaciones diplomáticas con Israel en mayo de 2024 en rechazo a la ofensiva militar en Gaza.

Durante su mandato, Colombia también se sumó a la demanda presentada por Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), un proceso del que De la Espriella ya anunció que retirará al país una vez asuma la Presidencia.