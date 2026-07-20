Presidente de Paraguay pide a Mercosur flexibilidad para reparto justo de exportación a UE

"Cada contenedor que sale del Paraguay carga con cientos de kilómetros y un sobrecosto que ningún otro país paga. Esa simetría tiene que ser reconocida en el reparto de las cuotas", señaló Peña, cuya nación y Bolivia son los únicos países sin litoral de América del Sur.

En su discurso durante la inauguración oficial de la Expo Paraguay 2026, el mayor evento ganadero, industrial y comercial del país, el gobernante aseguró que la equidad en los cupos de exportación "es todo lo que el Paraguay pide y todo lo que el Paraguay exige".

"Me dijeron que la posición paraguaya es inflexible. Flexibilidad la tuvimos nosotros cuando pusimos el hombro para cerrar el acuerdo (con la UE) después de 25 años. La que pedimos ahora es la flexibilidad de ellos", añadió Peña, en referencia a Argentina, Brasil y Uruguay, sus socios del Mercosur y miembros plenos del bloque suramericano.

Para el gobernante, "una participación equitativa no es un antojo ni un privilegio" ni "mucho menos un capricho", sino "un derecho".

En ese sentido, indicó que él no prestó el voto paraguayo para sellar el acuerdo con la UE, el pasado 17 de enero, para que el "bloque ganará" y su país se "quede mirando".

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El 30 de junio pasado, durante la LXVIII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mercosur, en la que Asunción traspasó la presidencia rotatoria a Montevideo, Peña formuló el mismo pedido ante sus homólogos de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; Uruguay, Yamandú Orsi; y Bolivia, Rodrigo Paz, cuyo país está en proceso de adhesión plena.

El pacto entre el Mercosur y la UE abrió una de las mayores zonas de libre comercio del mundo, con un mercado de más de 700 millones de consumidores y cerca de una cuarta parte del producto interno bruto (PIB) global.