Presidente de Uruguay recorre localidades golpeadas por el temporal que dejó un fallecido

El mandatario expresó sentirse impresionado por las consecuencias del temporal que afectó a 14 departamentos del país, provocando cortes de energía, caídas de árboles y desprendimientos de techos.

"Evidentemente un milagro cómo no fue peor", dijo el mandatario a la prensa local con respecto al fallecimiento de una persona.

Orsi ya había lamentado la muerte "de una compatriota en Salto" a través de sus redes sociales y comunicado que el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) "puso a disposición toda su logística para los gobiernos departamentales, con especial énfasis en la Intendencia de Salto".

En su último reporte, la Dirección Nacional de Bomberos informó que la persona fallecida era una mujer mayor de edad "que circulaba en motocicleta cuando colisionó con chapas desprendidas por la acción del viento, sufriendo una lesión craneal que le provocó el fallecimiento en el lugar".

Desde Salto, Orsi adelantó que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca definirá en las próximas horas "si se decreta o se dispone de la emergencia" para el sector productivo afectado por el temporal.

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Se trató de un fenómeno de "tormentas fuertes y severas, precipitaciones abundantes en cortos períodos, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de viento fuertes y muy fuertes", según la primera evaluación del Sinae.

El organismo comunicó que el departamento más afectado fue Salto, donde se registraron ráfagas de viento de 129,5 kilómetros por hora.

Hasta el sábado, el temporal había provocado más de 37.800 interrupciones del suministro eléctrico.