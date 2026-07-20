Taiwán afirma que no existe "ningún plazo" para la entrega de primer submarino autóctono

En una comparecencia parlamentaria recogida por la agencia de noticias CNA, Koo señaló que las pruebas de inmersión del 'Hai Kun' priorizan la "seguridad" y la "calidad", y que el buque realizará a continuación inmersiones a mayor profundidad.

"No se ha fijado ningún plazo y mucho menos existe el llamado 'calendario de entrega' de finales de agosto o principios de septiembre mencionado por sectores externos", subrayó el ministro.

El presidente de CSBC Corporation -la mayor constructora naval de la isla y principal contratista del proyecto-, Chen Cheng-hung, ya había avanzado el mes pasado que el submarino no ha registrado ningún obstáculo técnico importante durante las pruebas en el mar y que será entregado a la Armada a finales de este año.

La compañía arrastra multas diarias desde el pasado noviembre por incumplir el plazo de entrega original del sumergible, que en mayo completó con éxito su primera prueba de lanzamiento de torpedos.

La creación de una amplia flota submarina se considera clave para reforzar las capacidades defensivas de Taiwán, una isla autogobernada cuya soberanía reclama China, que no descarta el uso de la fuerza para hacerse con su control.