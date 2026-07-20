Un agente es detenido en Perú por la muerte de un niño de 8 años en intervención policial

El caso lo asumió la Fiscalía Penal de la ciudad de Huaura, que investiga al suboficial, al que identificó como Luis Nazario Chumbes, por la presunta comisión del delito de homicidio culposo, en el grado de tentativa.

El Ministerio Público señaló que el menor "falleció tras una intervención policial en Huacho" y que el agente fue "detenido en flagrancia y habría ocasionado la muerte de la víctima con un disparo".

Además, agregó que el fiscal adjunto provincial Fernando Ayala dispuso la incautación del arma y que se efectúe la pericia balística y una prueba de absorción atómica, además de tomar las declaraciones de los agentes que participaron en la intervención.

El fiscal también ordenó que se recaben las grabaciones de las cámaras de videovigilancia de la zona y un video realizado por testigos del suceso, entre otras diligencias urgentes.

El Ministerio Público indicó que mantiene coordinación con el Instituto de Medicina Legal de Lima para que se realice la necropsia que ordena la ley "para esclarecer lo sucedido".

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Medios locales informaron que el menor murió este domingo en el Hospital del Niño, en Lima, donde fue internado en estado crítico luego de recibir un disparo en la cabeza durante una intervención policial a un mototaxi (vehículo de tres ruedas usado para el transporte en Perú) en Huacho, una ciudad costera ubicada a unos 140 kilómetros al norte de la capital peruana.

Según la información, el menor viajaba con su madre como pasajero del mototaxi, que sufrió un accidente en una calle de esa ciudad, lo que motivó la intervención de la Policía y un altercado con el chofer y otras personas.