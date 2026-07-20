Un empresario implica a Rodríguez Zapatero en el préstamo a la aerolínea Plus Ultra

Rodríguez Zapatero estaba "puntualmente informado" de "todos los pasos que se iban dando, según un escrito presentado al juez del caso por el empresario Julio Martínez.

Un día antes de declarar en la Audiencia Nacional, Martínez muestra voluntad de colaborar para esclarecer el caso de un presunto tráfico de influencias y señala que él "no tenía posibilidad alguna de obtener nada por sí mismo, mucho menos financiación pública o privada".

"En su faceta de consultor, era el señor Rodríguez Zapatero quien marcaba los pasos a seguir", según el documento, adelantado por el periódico El Mundo, y al que tuvo acceso EFE este lunes.

Rodríguez Zapatero negó al juez el 17 de junio pasado haber ejercido influencia para favorecer a la aerolínea Plus Ultra en la concesión del préstamo para el rescate y rechazó que se comunicara con nadie de la misma. Está investigado por sospechas de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.

Según el empresario, también investigado, Rodríguez Zapatero "lideraba" la empresa de asesoría Análisis Relevante -administrada por Martínez y clave de la supuesta trama-, pese a que no figurase en el accionariado.

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También fue quien, "por su condición de expresidente del Gobierno y sus relaciones personales y profesionales", captó a cuatro empresas, entre ellas Plus Ultra.

La idea era que Rodríguez Zapatero emitiera informes sobre estrategia y relaciones internacionales.

Martínez dice que él únicamente intermediaba entre "cliente y consultor" (en este caso serían Plus Ultra y Rodríguez Zapatero) y explica que el expolítico socialista le adelantó en mayo de 2020 que recibiría una llamada de los directivos de la compañía aérea, y lo puso al corriente de la necesidad de financiación de la misma.

En esa búsqueda de financiación, según el empresario, Rodríguez Zapatero les "sugirió" ponerse en comunicación con un par de bancos, pero sin resultado.

Al conocer Plus Ultra la posibilidad de obtener una ayuda de la corporación empresarial estatal española (SEPI), las gestiones "se dirigieron" en ese camino. El 30 de julio de 2020 la aerolínea acordó pagar 5.000 euros mensuales a Análisis Relevante.

Según Martínez, los honorarios eran en "concepto del asesoramiento que desde mayo venía dando el señor Rodríguez Zapatero".

Además, en enero de 2021, la aerolínea firmó un contrato con la empresa Idella -representada por Martínez-, por la que "se comprometía a abonar el 1 %" del valor del préstamo si se conseguía.

Martínez reduce su labor en aquel momento a acompañar a Plus Ultra "para la obtención de la financiación solicitada", y asegura que, "de todos los pasos que se iban dando, estaba puntualmente informado el señor Rodríguez Zapatero".

Es más, asegura que fue el expresidente quien el 26 de febrero de 2021 le "comunicó" que "la SEPI iba a conceder el crédito solicitado por Plus Ultra", que el Gobierno aprobó finalmente el 9 de marzo.

"En total, la cuantía abonada en concepto de honorarios por mediar en la obtención de la ayuda pública ascendió, aproximadamente, al 1 % de la cantidad obtenida conforme a lo acordado", añade Martínez.

Según el juez, no hay "constancia" del pago en España de ese 1 % (unos 530.000 euros), lo que, en su opinión, "refuerza la hipótesis" de que se hubiese "canalizado" a través de una sociedad en Dubái presuntamente creada por "instrucciones" de Zapatero.