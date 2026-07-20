Unas 20.000 personas desplazadas por choques en la frontera entre Sudán del Sur y Uganda

Wani Jackson Mule, comisionado del condado de Kajo-Keji, en el estado de Ecuatoria Central, ubicado en el sur de Sudán del Sur, aseguró a EFE que "unas 20.000 personas" huyeron de sus hogares tras los combates que estallaron la semana pasada entre las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Sudán del Sur (SSPDF) y las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Uganda (UPDF).

"La mayoría de los desplazados se encuentran actualmente refugiados en escuelas e iglesias, mientras que otros han buscado refugio en comunidades vecinas", indicó el funcionario, quien añadió que los combates comenzaron en la zona fronteriza de Nandejo antes de extenderse a localidades cercanas, como Marewa, lo que obligó a los residentes a huir por temor a nuevos enfrentamientos.

Advirtió que la llegada repentina de familias desplazadas estaba ejerciendo una presión sobre escuelas, iglesias y comunidades de acogida que carecían de alimentos suficientes, agua potable, refugio e instalaciones sanitarias.

Mule no proporcionó detalles sobre las víctimas ni la magnitud de los daños causados ​​por los combates.

El último enfrentamiento tuvo lugar en algunas zonas de la frontera entre Sudán del Sur y Uganda que no han sido completamente demarcadas, lo que ha dado lugar a disputas sobre la ubicación de aldeas, tierras de cultivo y posiciones militares.

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Las comunidades que viven a lo largo de la frontera ya habían denunciado tensiones y enfrentamientos esporádicos con las fuerzas de seguridad de ambos países vecinos.

Las autoridades de Sudán del Sur y Uganda han mantenido conversaciones en el pasado con el objetivo de reducir las tensiones y resolver los desacuerdos sobre la ubicación exacta de su frontera común, pero varias zonas siguen siendo objeto de disputa.

Uganda es uno de los principales socios comerciales regionales de Sudán del Sur, y ambos países mantienen estrechas relaciones políticas, económicas y de seguridad, al tiempo que miles de sursudaneses también cruzan la frontera por temas comerciales, para recibir atención médica y para estudiar.