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20 de julio de 2026 a la - 15:45

Unas riadas dejan 20 muertos y más de 100 desaparecidos en la provincia afgana de Nuristán

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Kabul, 20 jul (EFE).— Al menos 20 personas han fallecido, 80 han resultado heridas y más de 100 siguen desaparecidas después de que unas inundaciones repentinas provocadas por fuertes lluvias arrasaran el lunes la ciudad de Paroon y otras zonas de la provincia de Nuristán, en el este de Afganistán.

Por EFE

La Autoridad Nacional de Gestión de Desastres de Afganistán (ANDMA) informó de que se trata de cifras preliminares y que sus equipos están llevando a cabo más inspecciones en diferentes zonas.

El director de Información y Cultura de la provincia de Nuristán, Mawlawi Samiul Haq Haqbayan, dijo a EFE que las inundaciones causaron daños extensos en mercados, restaurantes y varios edificios.

Las fuertes lluvias también azotaron el lunes las provincias orientales de Afganistán, entre ellas Nangarhar, Laghman, Kunar y Nuristán.

Afganistán es muy vulnerable a los daños por lluvias debido a su terreno montañoso, a la construcción de asentamientos y edificios en zonas no planificadas a lo largo de las laderas de las montañas, al uso generalizado de casas de adobe y a la falta de un sistema eficaz de alerta temprana.

Estos factores han contribuido en repetidas ocasiones a un elevado número de víctimas y a daños extensos durante las inundaciones estacionales en todo el país.