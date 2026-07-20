Unesco adopta una declaración en Corea del Sur para colaborar ante amenazas al patrimonio

"La declaración subraya la importancia de la colaboración para abordar colectivamente los múltiples desafíos que enfrenta el Patrimonio Mundial, como los conflictos armados, el cambio climático y las presiones del desarrollo", informó el Servicio de Patrimonio de Corea del Sur (KHS) en un comunicado.

'La Declaración de Busan', adoptada por consenso por los 21 Estados miembros que componen el comité, propone añadir la "colaboración" a los cinco objetivos estratégicos de la Convención del Patrimonio Mundial: credibilidad, conservación, formación de capacidades, comunicación y comunidades, dijo el KHS.

También incorpora por primera vez al debate público del sector la transformación digital y sus responsabilidades, además de promover la "responsabilidad compartida" en la gestión del Patrimonio Mundial y el desarrollo continuo de capacidades de los gestores de sitios del patrimonio en todo el mundo, así como la necesidad de un enfoque integrado que reconozca la estrecha interdependencia del patrimonio cultural y natural.

Corea del Sur, que debuta como anfitrión del evento, impulsó y coordinó la redacción del texto, mientras que expertos de los 21 países miembros de la Comisión del Patrimonio Mundial de la Unesco y de los tres organismos consultivos, incluido el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos), participaron activamente en su elaboración, detalló el KHS.

En su comunicado, el Servicio de Patrimonio de Corea del Sur también dijo que anunciaría en una conferencia de prensa posterior una serie de planes para impulsar doce iniciativas de seguimiento a la declaración junto con la ciudad de Busan, la Unesco y centros internacionales establecidos en Corea del Sur.

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El anuncio se produce un día después del encuentro entre el presidente surcoreano, Lee Jae-myung, y el director general de la Unesco, Khaled El-Enany, en Busan, la segunda ciudad más grande del país asiático.

Lee publicó en su cuenta de X que sostuvieron una "reunión significativa" entre ambas partes sobre la duradera asociación entre Corea del Sur y la Unesco, y prometió seguir colaborando para favorecer la prosperidad compartida y un futuro sostenible.

Este lunes se celebran deliberaciones generales en el evento de más de una semana. Del martes al viernes se examinará la conservación de los sitios ya inscritos; del 24 al 27, las candidaturas, ampliaciones y reinscripciones; y del 27 al 29, cuestiones institucionales, financieras y de procedimiento.

Entre las treinta candidaturas a Patrimonio Mundial figuran la Ribeira Sacra española, dos históricos teatros amazónicos de Brasil y la Sebastia palestina, tramitada de urgencia ante la amenaza de ocupación israelí.