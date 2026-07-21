Alemania apuesta por Azerbaiyán para ampliar sus suministros de hidrocarburos

"Desde que, hace cuatro años y medio, interrumpimos los suministros de gas procedentes de Rusia, buscamos nuevas fuentes de abastecimiento, y en este sentido Azerbaiyán desempeña un papel importante", dijo Merz en una rueda de prensa junto con Alíev.

"Se trata de una perspectiva económicamente interesante para nosotros", abundó el canciller alemán, quien agradeció a Alíev haber debatido las posibilidades de aumentar aún más el suministro de gas y reconoció que su país quiere intentar, "en los próximos años, intensificar la cooperación, especialmente en el ámbito del suministro energético" con Azerbaiyán.

Alíev, por su parte, explicó que en la actualidad su país exporta 1.500 millones de metros cúbicos de gas natural a Alemania, un volumen que podría aumentar, aunque para ello sería necesario ampliar las infraestructuras existentes.

Los dos hablaron ante la prensa minutos después de firmar en la Cancillería Federal una declaración conjunta sobre la "agenda estratégica" que persiguen juntos ambos países y en virtud de la cual se potenciarán las relaciones entre Berlín y Bakú.

El canciller subrayó que "Azerbaiyán es uno de los pocos países de la región con un excedente de energía, es decir, que genera más de lo que él mismo consume", circunstancia que explica el que el país del Cáucaso sea un "socio interesante" para Alemania, en particular para el abastecimiento del sur del Estado.

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"La infraestructura ya está desarrollada hasta allí o puede ampliarse", dijo Merz al confirmar que habló con Alíev de las "nuevas perspectivas" abiertas para la cooperación entre Azerbaiyán y Alemania".

Alíev, por su parte, celebró que la firma de la declaración conjunta sobre la "agenda estratégica" eleva las relaciones entre Alemania y Azerbaiyán a un nivel más elevado y subrayó el potencial energético de su país y de la cooperación con la mayor economía europea.

"Hemos preparado los puntos y planes concretos, como la creación de varios grupos de trabajo para que los documentos que se firman hoy se pongan en práctica lo antes posible", destacó.

"Alemania es una de las principales potencias económicas de la Unión Europea, ejerce influencia también en el Cáucaso Meridional", apuntó el jefe de Estado, cuya presencia en la Cancillería Federal fue cuestionada por un pequeño grupo de manifestantes que se hicieron notar en el momento de la llegada de Alíev con gritos de "dictador".

En una declaración conjunta firmada este martes, Alemania y Azerbaiyán afirmaron su intención de cooperar, además de en materia económica, energética y comercial, a nivel político, diplomático y en áreas como la seguridad, defensa, educación y ciencia.

La declaración menciona, entre otras cosas, el potencial de la cooperación en áreas como las energías renovables, la eficiencia energética o la agricultura, además de la lucha contra el tráfico de personas y de drogas, el intercambio de inteligencia, o la promoción de la industria de defensa.

Según datos del Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania, Azerbaiyán es el socio económico más importante del Cáucaso Meridional, y las relaciones comerciales entre ambos países ascendían en 2024 a unos 1.700 millones de euros.

Además, la declaración conjunta celebra el "momento histórico" que supuso la cumbre de Washington del 8 de agosto de 2025, en la que los líderes de Armenia y Azerbaiyán dieron el primer paso decisivo para la pacificación de las relaciones entre ambas naciones caucásicas, tras décadas de conflicto.