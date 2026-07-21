Anulan orden de prisión contra líder político que impulsó a Castillo a Presidencia de Perú

El máximo tribunal de garantías del país declaró fundada la demanda presentada por Cerrón, que desde hace más de tres años permanece en la clandestinidad, realizando política prófugo de la justicia y en paradero desconocido, sin que hasta el momento fuera detenido por las autoridades peruanas.

En sentencia publicada este martes, el Tribunal Constitucional pidió al sistema judicial implantar sobre Cerrón otras medidas menos restrictivas que permiten garantizar su presencia frente a los procesos por presunta corrupción abiertos en su contra cuando fue gobernador regional de Junín (2011-2014).

Cerrón, un neurocirujano formado políticamente en Cuba, tenía pendiente una orden de prisión preventiva de veinticuatro meses por los presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos en el caso Los Dinámicos del Centro, una red que cobraba sobornos para emitir licencias de conducir en Junín.

En 2025, el fundador de Perú Libre ya había logrado que la Corte Suprema de Justicia anulara la sentencia de tres años y seis meses por el delito de colusión simple en el caso Aeródromo Wanka, que investigó las presuntas irregularidades en el contrato de construcción del terminal aéreo en la provincia de Concepción.

En los últimos años, que correspondieron al gobierno de Castillo, destituido por el fallido intento de golpe de Estado en 2022, y de su sucesora Dina Boluarte (2022-2025), Cerrón se mantuvo en la clandestinidad e incluso hubo una investigación por su supuesta fuga en un auto de la Presidencia de la República hacia una localidad al sur de Lima.

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A pesar de figurar en la lista de los prófugos más buscados por la Policía Nacional, nunca se dio con el paradero de Cerrón, que desde la clandestinidad trató de ser candidato presidencial en los últimos comicios que ganó la derechista Keiko Fujimori.

En su primera reacción, tras conocerse la decisión del Constitucional, Cerrón publicó este martes que el TC ordenó su libertad "al ser perseguido por una arbitrariedad judicial, no porque haya componendas".

"Abuso que jugó un papel nefasto en estas elecciones generales contra la izquierda socialista", añadió, después de intentar postularse a la presidencia de Perú bajo una candidatura de su partido.

"Hoy culminan tres años de resistencia disciplinada en la clandestinidad, espacio no ajeno para los socialistas, una derrota a la injusticia y reafirmación de nuestras convicciones. ¡Hasta Más Allá de la Victoria!", expresó el exgobernador regional.