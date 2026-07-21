Arrestan a un ruso por pasear con su cabra por la plaza Roja

Según el canal de Telegram de los Juzgados de Moscú, el hombre, acusado también de usar lenguaje obsceno y no acatar las advertencias policiales, pasará bajo rejas cinco días.

"El tribunal determinó que, en la tarde del 18 de julio de 2026, Magomed Magomedov, mientras se encontraba en la plaza Roja, profirió obscenidades y paseó a su mascota en una zona inapropiada para ello", señala el comunicado oficial.

El arrestado no reconoció su culpa y aseguró en el tribunal que solo quería hacer una foto en la emblemática plaza y marcharse.

Según medios rusos, durante la detención el hombre intentó oponer resistencia y empujó a los agentes del orden.

A la vez, ninguno de los medios de comunicación locales hace mención a la suerte de la cabra, cuyo paradero se desconoce.