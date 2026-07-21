Bardem se "atreve" como villano de 'Cape Fear' en un momento de éxito "abrumador"

"Está siendo un año…", reconoció el intérprete en una alfombra roja en Nueva York para la serie de suspenso psicológico y terror de Apple TV, en la que también es productor ejecutivo junto a otros grandes de Hollywood: el propio Scorsese y Steven Spielberg, y su compañera de reparto Amy Adams.

Bardem, que promocionaba los episodios finales de 'Cape Fear', valoró su buen momento en una profesión a veces incierta tras ser aclamado en el Festival de Cannes con 'El ser querido', de cara al estreno de la nueva entrega de la saga 'Dune' y su debut teatral con 'Chéjov, Chéjov' en Madrid.

"Ha coincidido que muchos trabajos que hice el año pasado están apareciendo este año. Son trabajos, además, con una propuesta diferente, no solo a nivel actoral, sino directorial, de guion, de historia, de propuesta narrativa, incluso de formato: televisión, cine, teatro...", abundó.

"Estoy muy agradecido de poder tener esas oportunidades y de que se vean ahora. Se están poniendo en fila, una detrás de otra, y es un poco abrumador. Pero bueno, eso pasa mucho en este trabajo: a veces no sale nada y a veces sale todo a la vez", enfatizó.

Sobre la alfombra roja del Directors Guild Theatre, y tras otra aparición en la víspera en la Fundación del sindicato SAG-AFTRA, el ganador del Oscar posó con el director de la serie, Nick Antosca, así como con Scorsese, Spielberg y Adams, con quienes compartía luego un panel para miembros.

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Preguntado sobre su preparación del papel de Max Cady, que en su día asumieron Robert De Niro (1991) y Robert Mitchell (1962), Bardem reconoció que, pese a su larga carrera, "está la presión siempre de no llegar a la altura de lo que se pide, de lo que propone el material".

"Pero me atreví porque era otra propuesta diferente a la primera. Todos conocemos la del 91 de Scorsese, con lo cual no era un 'remake' al uso (...). No me hubiese atrevido a hacerlo si fuera lo mismo: no tiene ningún sentido hacer lo que ya está maravillosamente hecho", sostuvo.

"Este Max Cady y esta historia son diferentes: mismos personajes, distintas circunstancias y distinto momento histórico que él usa, en este caso Max, para manipular, comprometer, poner en entredicho, hacer creer a la opinión pública una cosa para luego hacer la otra", abundó.

El Cady de Bardem luce amenazante en la serie, con lentillas azules, un cuerpo esculpido y el torso cubierto de tatuajes, para encarnar al exconvicto psicópata que emerge para atormentar a la familia de Anna Bowden (Amy Adams), quien fuera su abogada defensora.

En la vida real, lejos del miedo que tan bien transmite Adams con su fisico, la actriz confesó que el rodaje estuvo lleno de anécdotas y fue muy divertido, y se deshizo en halagos con Bardem: "¡Es el mejor" Tan dulce, tan amable, tan profesional, e increíble como Max Cady", apostilló.

Este 'Cape Fear' de diez episodios, adelantó Adams, invita a reflexionar sobre "la idea de protección", algo que le "resonó profundamente", y que invita a preguntarse "lo que podemos llegar a hacer para protegernos, proteger a nuestras familias, y proteger la verdad".