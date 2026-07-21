Burnham pide priorizar el alivio del coste de la vida en primera reunión de su Gabinete

"¿Qué podemos hacer para aliviar aunque sea un poco la presión que soporta la gente, para darles un poco más la sensación de que la ayuda está en camino y puedan tener la esperanza de que las cosas están mejorando? Esa es la misión que debemos marcarnos juntos", afirmó al inicio del encuentro, abierto a la prensa.

El jefe del Gobierno británico aseguró que cualquier medida que propongan en los próximos días estará "debidamente financiada", con el fin de ajustarse a las reglas de disciplina fiscal internas y dar así confianza a los mercados.

"Siempre mostraremos cómo vamos a pagarlo, cómo reordenamos las prioridades", declaró.

La primera medida que anunció el lunes al llegar a Downing Street en sustitución de su correligionario Keir Starmer fue su intención de acabar con la indigencia en el Reino Unido.

Y antes de reunirse este martes con su Gabinete, el Ejecutivo comunicó que se eliminará el impuesto sobre el valor añadido (IVA) del 5 % de la factura energética a partir de octubre, lo que se financiará anulando un plan anterior para introducir un carné de identidad electrónico en el país.

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Burnham prosigue este martes con la designación de cargos inferiores del Gobierno tras completar en las últimas horas la composición de su Gabinete, en el que destaca el nombramiento de John Healey, hasta ahora ministro de Defensa, como titular de Economía.

El exministro de Energía Ed Miliband asume la cartera de Asuntos Exteriores, mientras que Shabana Mahmood continúa en Interior, al tiempo que Wes Streeting, quien se planteó enfrentarse a Burnham por el liderazgo laborista, encabezará Defensa e Yvette Cooper pasa de jefa de la diplomacia británica a titular de Sanidad.