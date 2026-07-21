Clausurado centro de datos tras identificar a fallecidos en incendio de Almería (España)

Este órgano técnico, conformado por una Oficina Forense y agentes especializados del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, logró completar la identificación de doce cadáveres recuperados en la zona afectada.

En el total del cómputo de fallecidos, figura una mujer de origen británico que murió tras ser ingresada en el Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería y que no precisaba pasar por el proceso de identificación forense del CID.

Hasta la fecha, se ha autorizado y efectuado la entrega de ocho de los cuerpos a sus familiares. Estas víctimas corresponden a ciudadanos de nacionalidad española, belga, estadounidense, francesa y británica.

Los cinco cadáveres restantes, pertenecientes a dos víctimas de nacionalidad belga y tres británicas, continúan en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Almería.

Estos cuerpos se encuentran pendientes de entrega a la espera de que se completen las oportunas actuaciones judiciales, administrativas y funerarias, y serán cedidos conforme sean reclamados por sus allegados.

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El método genético ha sido el único sistema primario que ha podido utilizarse para la identificación de las víctimas.

Para la obtención de los perfiles genéticos correspondientes, la colaboración de las autoridades consulares de Bélgica, el Reino Unido, Estados Unidos y Francia ha sido calificada como fundamental.

Una vez confirmada la identidad de cada víctima, el fallecimiento ha sido comunicado a las familias de forma presencial por personal uniformado de la Guardia Civil, acompañados por un psicólogo.

El balance final del siniestro, originado el pasado 9 de julio, es de trece fallecidos: ocho mujeres y cinco hombres, todos ellos mayores de edad. En total, las víctimas identificadas son un ciudadano español y doce extranjeros (siete procedentes del Reino Unido, tres de Bélgica, una de Francia y otra de Estados Unidos).

La clausura formal del CID se decretó al haberse cumplido la finalidad para la que fue constituido, si bien el organismo mantendrá operativas las actuaciones residuales que deban realizarse hasta la entrega efectiva de los cadáveres que siguen pendientes.