Delcy Rodríguez agradece apoyo de delegación de Israel tras doble terremoto en Venezuela

Rodríguez, de acuerdo a una nota de Prensa Presidencial, sostuvo una reunión con la delegación israelí que ya culminó sus labores en Venezuela.

La comitiva de Israel, que contó con el apoyo de la comunidad judía venezolana, estuvo integrada también por ingenieros civiles, que centraron su labor "en la evaluación de estructuras colapsadas, el diagnóstico de vulnerabilidad en edificaciones y el diseño de planes de contingencia urgentes para la gestión de la emergencia", de acuerdo a la nota.

Rodríguez se había reunido con este equipo hace dos semanas, al igual que con otras delegaciones internacionales, para coordinar el programa de remoción de escombros.

En ese encuentro participó Elad Edri, alto oficial de las Fuerzas de Defensa de Israel, quien apoyó en el asesoramiento sobre el manejo de estos residuos.

Tras el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5, el Gobierno venezolano recibió equipos de rescate de decenas de países, incluyendo aquellos con los que no tiene relaciones diplomáticas, como Chile, Argentina, El Salvador, Israel o Canadá.

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Hasta este martes, las autoridades venezolanas contabilizan 5.346 fallecidos por los sismos, que afectaron la zona norte del país suramericano, especialmente el estado costero La Guaira, cercano a Caracas.

De acuerdo al balance oficial 856 edificios fueron afectados y 190 colapsaron.

El lunes, más de 240 familias recibieron las primeras viviendas entregadas por el Gobierno a afectados por los terremotos, anunció Delcy Rodríguez, quien lideró la entrega de los apartamentos.