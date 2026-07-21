Diana Krall, Franz Ferdinand y Scissor Sisters en la recta final del Ageas Cooljazz

Tras los conciertos ya celebrados de Gilberto Gil, David Byrne, Loyle Carner y Jamiroquai, el certamen continuará el 22 de julio con el regreso de la pianista y cantante canadiense Diana Krall, una de las principales figuras del jazz contemporáneo. La jornada incluirá además las actuaciones de Gisela Mabel, el Quarteto Nuno Tavares y un cierre a cargo de la DJ Sofia Morais.

El 25 de julio será el turno de la banda escocesa Franz Ferdinand, que debutará en el festival junto al grupo portugués bombazine, mientras que The Brothers abrirán la velada tras ganar el Concurso de Talentos del certamen y Mão na Anca protagonizará la sesión nocturna.

El programa incluirá también, el 26 de julio, la última edición de las Cascais Lazy Sundays, con la grabación en directo del pódcast Lei da Paridade en el Parque Marechal Carmona.

El 29 de julio llegarán por primera vez al Ageas Cooljazz los estadounidenses Scissor Sisters, inmersos en su gira "The Kiki Continues", acompañados por Saint Caboclo, Terra Terra y el DJ Manel Moreira.

La clausura, el 31 de julio, estará protagonizada por el australiano Chet Faker, que presentará su nuevo álbum A Love for Strangers (2026), junto al cantautor portugués Luís Severo. La programación se completará con Miguel Marôco y la sesión final de Nicolle Velcro.

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El festival mantiene su formato característico de cuatro actuaciones por jornada: las Cascais Jazz Sessions by Smooth FM, dos conciertos en el escenario principal Ageas y una actuación de cierre en el escenario Late Nights, todas ellas en el entorno del Parque Marechal Carmona de Cascais.

Creado en 2004 por Live Experiences, Ageas Cooljazz se ha consolidado como uno de los principales festivales musicales de Portugal, con una propuesta que combina grandes nombres internacionales, artistas emergentes, escenarios al aire libre y un marcado compromiso con la sostenibilidad.