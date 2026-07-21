'El Chiringuito' desembarca en el grupo Mediaset tras 13 años en Atresmedia

Según informó este martes Mediaset España, el periodista desembarcará en el grupo acompañado por su equipo habitual de colaboradores para mantener la fórmula de este espacio, basado en la actualidad futbolística, el análisis y el entretenimiento.

"Mediaset no ficha a Josep Pedrerol, ficha a un equipazo de deportes. Llegamos con más ilusión que nunca y el nuevo Chiringuito no dejará indiferente a nadie. Mediaset era mi asignatura pendiente y me ha dado un cariño que no imaginaba. Nos vamos a divertir", señaló el periodista en declaraciones difundidas por el grupo.

El anuncio supone el inicio de una nueva etapa para 'El Chiringuito', después de trece años de vinculación con Atresmedia, un grupo con el que Pedrerol ha trabajado "con absoluta libertad", tal y como dijo el presentador cuando se anunció que ya no estaría en esta temporada.

"Si además de informar con exclusivas y el mejor debate, hemos conseguido hacer compañía y arrancar una sonrisa cada noche", apostilló entonces.

Se abre pues una nueva etapa para Pedrerol (Barcelona, 1965), aunque el grupo Mediaset no ha confirmado aún en qué canal se emitirá el programa.

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A lo largo de una trayectoria que ha incluido radio y televisión, el periodista ha recibido, entre otros reconocimientos, el Micrófono de Oro (2012), el Premio Iris 2022 por 'El Chiringuito de Jugones' y la Antena de Oro de Televisión 2025.