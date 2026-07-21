El Ejército jordano intercepta cinco drones lanzados desde Irán, sin daños ni víctimas

Una fuente militar responsable del Comando General de las Fuerzas Armadas de Jordania aseguró que interceptaron "cinco drones lanzados desde Irán anoche y esta mañana", según indicó este martes un comunicado castrense, que no especificó dónde ocurrió el ataque.

El Ejército aseguró que los drones fueron neutralizados de "manera eficiente y precisa, de acuerdo con los requisitos operacionales y los procedimientos de defensa establecidos. La operación no causó víctimas ni daños materiales".

Asimismo, la nota añadió que las Fuerzas Armadas continúan monitoreando el espacio aéreo del reino hachemita y mantienen su preparación operacional, "tomando las medidas necesarias para neutralizar cualquier objeto aéreo que represente una amenaza para la seguridad".

La Guardia Revolucionaria iraní informó en un comunicado de un ataque con misiles contra una base estadounidense en Jordania, donde aseguró haber destruido un sistema de radar de defensa antimisiles y un avión de combate F-15 que se encontraba en un refugio reforzado.

Estos ataques se producen, además, en un momento de máxima tensión, después de que el Departamento de Estado de EE.UU. emitiera de madrugada una alerta mundial de viaje en la que advirtió del riesgo de una "escalada imprevista" del conflicto en Oriente Medio, después del décimo día consecutivo de operaciones militares cruzadas.