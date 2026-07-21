El fabricante de Ozempic demanda a su rival Eli Lilly por publicidad engañosa

La demanda acusa a Eli Lilly de emplear estudios desactualizados para promocionar en Estados Unidos sus medicamentos de la clase GLP-1 -Mounjaro y Zepbound-, que afirman que ayudan a los consumidores a perder, en promedio, una cantidad de peso significativamente mayor que Ozempic y Wegovy, de Novo Nordisk.

Según Novo Nordisk, los datos más recientes demuestran que los medicamentos de la compañía rival permiten a los pacientes perder una cantidad de peso comparable.

En tanto, la demanda de Novo Nordisk pide al tribunal que impida a Lilly emitir los anuncios y que exija al fabricante de medicamentos que emita publicidad correctiva.

La empresa danesa también solicita daños económicos, aunque no está claro a cuánto ascienden, de acuerdo con CNBC.