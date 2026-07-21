El uribista Honorio Henríquez presidirá Senado de Colombia tras lograr apoyo del petrismo

Henríquez obtuvo 56 votos, frente a los 45 alcanzados por el senador Alfredo Deluque, del Partido de la U, quien contaba con el respaldo público de De la Espriella y de varios partidos, mientras que hubo un voto en blanco durante la sesión de instalación de las nuevas legislaturas del Congreso.

El Centro Democrático había reclamado la presidencia del Senado al sostener que esa dignidad le correspondía por ser la bancada de derecha con mayor representación en la corporación, una tradición parlamentaria que suele respetarse al inicio de cada legislatura en la conformación de las mesas directivas.

Sin embargo, el hecho más llamativo de la elección fue el respaldo del Pacto Histórico, partido del presidente saliente Gustavo Petro, a la candidatura de Henríquez, pese a que ambas fuerzas protagonizaron algunos de los principales enfrentamientos políticos durante el cuatrienio que termina y ahora ocuparán posiciones opuestas en el nuevo escenario político.

La elección representó además una derrota para De la Espriella antes de asumir la Presidencia el próximo 7 de agosto, pues había expresado públicamente su apoyo a Deluque para encabezar el Senado durante el primer año del nuevo periodo legislativo.

Junto a Henríquez serán elegidos previo acuerdo como primer vicepresidente el senador Manuel Virgüez, del Partido Mira, y como segundo vicepresidente Alejo Ocampo, del Pacto Histórico.

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En la Cámara de Representantes, entretanto, la nueva mesa directiva quedó encabezada por el conservador Nicolás Barguil Cubillos, representante por Córdoba, quien ejercerá la presidencia durante el próximo año legislativo.

Lo acompañarán en las vicepresidencias Simón Molina Gómez, del partido Creemos y representante por Antioquia, y Erick Velasco Burbano, del Pacto Histórico y representante por Nariño.

La elección de las mesas directivas marcó el inicio de un nuevo periodo legislativo que estará dominado por la transición entre el Gobierno de Petro y el de De la Espriella.

El nuevo Congreso tendrá la tarea de tramitar las primeras reformas de la futura administración en un escenario político en el que el oficialismo buscará consolidar mayorías, mientras la oposición intentará reorganizarse tras cuatro años en el poder.