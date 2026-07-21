Mundo
21 de julio de 2026 a la - 07:40

Esto son los ministros que formarán parte del nuevo Gobierno laborista de Andy Burnhmam

Imagen sin descripción

Londres, 21 jul (EFE).- El nuevo primer ministro británico, Andy Burnham, designó en las últimas horas a los ministros que formarán parte de su equipo de Gobierno, entre los que hay varios que repiten cargo y otros nombres "reciclados" del gabinete saliente al frente de carteras distintas.

Por EFE

John Healey, ministro de Economía y Hacienda.

Ed Miliband, ministro de Asuntos Exteriores, Desarrollo y de la Commonwealth.

Jonathan Reynolds, ministro de Empresa y Comercio internacional.

Miatta Fanhbulleh, ministra de Energía.

Pat McFadden, ministro de Trabajo y Pensiones.

Chris Bryant: viceministro para Irlanda del Norte.

Douglas Alexander, viceministro para Escocia.

Alan Campbell, representante del Gobierno en la Cámara de los Comunes (baja).

Angela Smith, representante del Gobierno en la Cámara de los Lores (alta, no electa).