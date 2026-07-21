Eurodiputados prosiguen su gira por China tras verse con Wang Yi y otros altos cargos

El conjunto multipartidista, encabezado por su presidente, el alemán David McAllister, inició este martes su visita al gigante asiático, en un contexto de crecientes fricciones entre Pekín y Bruselas por cuestiones como el desequilibrio comercial, la guerra en Ucrania o la dependencia tecnológica.

En la jornada previa los ocho eurodiputados se vieron con el jefe de la diplomacia china, quien pidió a la delegación que contribuya a que la Unión Europea (UE) adopte una visión "racional y objetiva" de China y una política "positiva y correcta" hacia Pekín.

También mantuvieron un encuentro con Li, quien confirmó la disposición de la ANP para trabajar con el Legislativo europeo para mantener y reforzar el actual impulso de los intercambios, así como para desempeñar un papel positivo en el fortalecimiento de la confianza.

El presidente de la Delegación para las Relaciones con China, Engin Eroglu, señaló en un mensaje en su cuenta de X que el encuentro con Wang es una "clara señal" del interés de Pekín por mejorar las relaciones con el Parlamento Europeo.

"Tras casi ocho años de relaciones parlamentarias prácticamente congeladas, esto supone un avance notable", consideró Eroglu, que lo mostró como fruto de la voluntad de ambas partes por reactivar el diálogo.

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El eurodiputado alemán calificó las conversaciones de "francas" y apuntó que en ellas se abordaron posiciones divergentes sobre "temas difíciles" como la guerra en Ucrania, los "enormes" desequilibrios comerciales, los derechos humanos o Taiwán.

"El factor decisivo será si de este diálogo surgen soluciones concretas. Especialmente en lo relativo al déficit comercial y las relaciones económicas, sabremos a más tardar en octubre si ambas partes están dispuestas a tomar decisiones viables", escribió.

Mientras que en Pekín han mantenido un perfil político, la delegación también visitará la megalópolis oriental de Shanghái, donde mantendrán reuniones centradas en cuestiones tecnológicas como la soberanía y la competencia en este sector o la gobernanza global de la inteligencia artificial (IA).

La misión llega en una semana marcada por nuevas fricciones entre Bruselas y Pekín, después de que la Comisión Europea multara este lunes con 550 millones de euros a la plataforma china AliExpress por no combatir de forma "eficaz" la venta de productos ilegales.

La visita se produce además después de que otra delegación de eurodiputados, de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, viajara a China entre marzo y abril para trasladar a plataformas como Shein, Temu y AliExpress que las normas europeas de seguridad y competencia deben cumplirse en el comercio digital.

Bruselas considera "insostenible" una relación económica marcada por un déficit comercial anual de unos 360.000 millones de euros con China, mientras que Pekín rechaza las acusaciones de exceso de capacidad manufacturera, subvenciones industriales o devaluación artificial de su divisa.