FundéuRAE: “prender fuego”, uso de los pronombres

En las noticias, sobre todo en las referidas a incendios, pueden verse ambas posibilidades: “Muchas de estas casas se queman con facilidad, una sola brasa les prende fuego”, “El rayo del sol se magnifica y genera una subida de temperatura en el pastizal y lo prende fuego” o “Le prendieron fuego al material que se usa para encender las ladrilleras”.

Como se indica en el “Diccionario panhispánico de dudas”, en el español general, lo habitual es entender que en “prender fuego a algo” el complemento directo es “fuego”, por lo que el complemento que indica qué se quema se expresa mediante el pronombre “le(s)”: “Le prendió fuego (a la leña)”. No obstante, en el área rioplatense, “prender fuego” se emplea como una expresión unitaria y para lo quemado pasan a usarse los pronombres “lo(s)” y “la(s)”: “La prendió fuego (a la leña)”.

Por lo tanto, todos los ejemplos se consideran adecuados.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.